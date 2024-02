Trovato morto in un casolare abbandonato un uomo scomparso un mese fa

Ritrovato il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, dentro uno stabile abbandonato nella campagna di Firenze, nel territorio di Impruneta. Secondo i carabinieri si tratta di un marocchino di 47 anni che non veniva più visto e che non era contattabile da circa quattro settimane. Il corpo era dentro la sede di una ditta ormai fallita da tempo. L’edificio, situato in via Chiantigiana per il Ferrone, a volte viene occupato, come è successo anche in questo caso. Il ritrovamento del cadavere è arrivato dopo che i vicini hanno avvisato le forze dell’ordine riferendo che all’interno si intravedeva un corpo disteso su un letto. I carabinieri hanno organizzato l’accesso coi vigili del fuoco e il 118. Il 47enne era morto e non c’erano altri nell’edificio, inoltre l’ambiente che occupava era chiuso dall’interno. Secondo quanto emerge il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.