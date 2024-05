Un tragico incidente è avvenuto lungo il fiume Adda, tra Medolago (Bergamo) e Cornate (Monza e Brianza), dove un ragazzo di 16 anni di origini sudamericane e residente nel Milanese, è morto annegando. La giornata soleggiata ha reso la spiaggetta lungo il fiume molto frequentata. Il giovane ha nuotato fino alla sponda opposta del fiume, ma durante il tentativo di ritorno è stato trattenuto dalla forte corrente. Nonostante abbia chiesto aiuto, è scomparso sott’acqua, mentre i genitori assistevano impotenti alla tragedia. Numerosi presenti si sono tuffati nel fiume nel tentativo di salvarlo, ma purtroppo senza successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e Milano, i sommozzatori e un elicottero. L’equipaggio dell’elicottero ha individuato il ragazzo e i sommozzatori lo hanno recuperato a una profondità di circa 3 metri. Tutti gli sforzi per rianimarlo sono stati vani. La salma del giovane è stata trasportata presso la camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria, e sarà il magistrato di turno a decidere se eseguire un’autopsia per determinare le cause del decesso.