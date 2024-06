Turista 53enne si sente male mentre fa sub e finisce in rianimazione

Si è sentita male durante una immersione con le bombole nelle acque di Cala Pira, tra Castiadas e Villasimius, sulla costa sud orientale della Sardegna, e adesso è ricoverata in condizioni disperate al Brotzu di Cagliari. Una turista ligure di 53 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione. La donna, sub esperta, la mattina di ieri, venerdì 20 giugno, era uscita per una immersione con un dving di Castiadas insieme ad un gruppo di persone.

Mentre era sott’acqua è sopraggiunto il malore: a soccorrerla sono stati gli operatori dello stesso diving che l’hanno issata sul gommone e trasportata a riva. Ad attenderla c’era il personale del 118, i carabinieri e la Capitaneria di porto. I medici hanno rianimato e stabilizzato la 53enne, per poi trasferirla in ospedale. I carabinieri e la Guardia costiera stanno lavorando per ricostruire quanto è accaduto e accertare eventuali responsabilità.