La turista americana che critica la Costiera Amalfitana: “Essere qui è un lavoro, non una vacanza”

Una turista americana, Lexi Jordan, ha criticato la Costiera Amalfitana con un video su TikTok.

La turista americana che critica la Costiera Amalfitana

“Tutti gli influencer e TikToker che, negli ultimi due mesi, hanno fatto comparire la Costiera Amalfitana tra i ‘consigliati per me’ meriterebbero di passare del tempo in galera – le parole della turista -. Non fraintendetemi, la adoro, ma essere qui è letteralmente lavoro manuale, non vacanza”.

Bisogna prendere un volo per Napoli, poi un treno per Sorrento e poi, con tutte le tue valigie, sotto il sole, un traghetto per arrivare qui. Non ci sono strade e macchine – prosegue Lexi Jordan – qui bisogna soltanto camminare”.

“E poi – conclude – la corrente è andata via perché la Costiera Amalfitana non ha le infrastrutture per far fronte a questo turismo”.