Turisti si perdono nei boschi del Mugello, salvi grazie a “SOS emergenze via satellite”

La funzione “SOS emergenze via satellite” che da fine marzo è stato reso disponibile anche in Italia per tutti coloro che sono in possesso di un iPhone 14, ha salvato due turisti che si erano persi nei boschi del Mugello, vicino Firenze.

Turisti si perdono nei boschi, salvi grazie a SOS emergenze via satellite

Come racconta La Nazione, pochi giorni fa alcuni turisti si sono persi nei boschi del Mugello e sono riusciti a contattare i soccorsi solo grazie alla funzione SOS emergenze via satellite dell’iPhone, visto che in quella zona mancava completamente la linea cellulare.

I due turisti stranieri si trovavano nei boschi vicino Londa, quando non sono riusciti a ritrovare il sentiero che avevano percorso in precedenza. Visto che la zona non era coperata da linea telefonica, hanno deciso di sfruttare la funzione degli ultimi iPhone per contattare i servizi di emergenza. Fortunatamente, la Toscana come altre Regioni italiane, è dotata di un sistema dedicato di connessione satellitare che ha consentito ai turisti di contattare il 112.

Grazie all’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, è stato possibile ritrovare i due turisti sfruttando anche le informazioni di localizzazione inviate dall’iPhone.

Cos’è la funzione SOS emergenze via satellite

La funzione “SOS emergenze via satellite” dell’iPhone 14 ha contribuito a salvare moltissime persone a meno di un anno dal suo debutto. È una funzione di sicurezza che consente alle persone di contattare i servizi di emergenza utilizzando una connessione satellitare, anche quando manca linea cellulare o Wi-Fi.

Forse dovresti anche sapere che…