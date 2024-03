Ubriaco picchia la compagna davanti al figlioletto e poi le distrugge l’auto

Le violenze e le minacce sono durate per mesi, culminando in un terribile episodio la scorsa sera, davanti al figlio di sei anni. L’uomo, apparentemente sotto l’influenza di alcol e forse droghe, ha iniziato a distruggere l’appartamento dove viveva con la compagna e il figlio a Casoria, in provincia di Napoli. La donna è riuscita a fuggire con il bambino, ma l’aggressione è continuata. L’uomo, 38 anni, ha inseguito la moglie fino alla casa del padre, chiedendo di vederla. Di fronte al suo rifiuto, ha vandalizzato l’auto con calci e pugni, richiedendo l’intervento di otto carabinieri per fermarlo. È stato arrestato e dovrà affrontare le accuse di maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.