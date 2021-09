Quirino Filippi, 43enne ufficiale dell’Aeronautica Militare, è morto in seguito ad incidente con la sua moto in via Trionfale a Roma. Per il militare troppo gravi le ferite dopo essere stato investito da un’auto.

Ufficiale dell’Aeronautica morto in un incidente con la moto a Roma

Filippi, originario di Amaseno (Frosinone), ha perso la vita ieri mattina, 13 settembre, mentre percorreva il tratto di strada in zona Ottavia. Il tenente colonnello che si trovava a bordo di una moto Bmw 125, avrebbe preso una barriera che delimita il marciapiede via Giovanni Battista Audifredi e la via Trionfale, proprio davanti il San Filippo Neri. L’urto con il cordolo, più volte criticati dalle associazioni di centauri perché causa frequente di incidenti, hanno sbalzato il 43enne e la moto al centro della carreggiata. In quel momento sopraggiungeva la Citroen C3 guidata un 34enne moldavo, che lo ha travolto.

Conducente auto sottoposto ai test di alcol e droga

Il conducente dell’auto è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea per gli esami di rito. Come atto dovuto, gli è stata ritirata la patente ed è indagato per omicidio stradale. Da prassi sarà sottoposto ai test di alcol e droga. Le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale hanno lavorato fin dai primi momenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Numerosi i testimoni ascoltati, mentre si sta vagliando la presenza di telecamere in zona che possano aver ripreso lo scontro.