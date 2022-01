Elezioni del presidente della Repubblica e grandi elettori, trenta di loro avrebbero il Covid. Lo svela Ugo Cappellacci che è uno dei grandi elettori positivi al coronavirus.

Ugo Cappellacci: “Sono uno dei grandi elettori positivi al Covid”

Ha scoperto sabato scorso di essere positivo al Covid il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci quando era appena giunto dalla Sardegna, dove è stato presidente di Regione. I grandi elettori infettati sono “fra 20 e 30”, rivela l’onorevole al Messaggero, anche se per ora non vi è un numero certo. Cappellacci spiega che per la votazione del Capo dello Stato si dirigerà a Montecitorio con “un automezzo attrezzato”.

Ugo Cappellacci continua: “Voterò per un presidente della Repubblica atlantista, europeista, liberale, cristiano e Si Vax”

“Non incontrerò gente”, specifica. “Noi deputati positivi non entreremo dentro il nostro luogo di lavoro, come previsto per tutti gli italiani – prosegue – Ma il voto per il presidente della Repubblica è un diritto dovere di chi è eletto. Rappresentiamo persone e territori”.

L’esponente di Forza Italia dice che voterà “per un presidente atlantista, europeista, liberale, cristiano e Si Vax”.