Ultima Generazione, le grida contro gli attivisti: “Se vi becco vi investo”. Ormai il duello con i passanti è la cosa più interessante

Ormai la cosa più interessante dei video dei blitz di Ultima Generazione non è la prima parte, quella in cui si vedono gli attivisti prima prepararsi e poi svolgere la loro azione e la loro protesta ma la seconda quando il passante di turno incavolato inizia ad insultare i ragazzi.

L’altra volta, durante un blocco stradale, c’è chi ha provato ad investirli. Ieri a Milano, durante un blitz all’Arco della Pace a Milano qualcuno ha iniziato a gridare contro un’attivista: “Perché non vai a farlo in Cina cogl… Pregate di non trovare mai me in mezzo alla strada col traffico perché io vi passo sopra. Capito? Quella roba lì (dice riferendosi all’Arco della Pace, ndr) è anche tua”.

“Sei una vergogna. Sei una vergogna” dice un’altra passante, “neanche noi stranieri fa’ questo”.

Non c’è dubbio: ormai i dibattiti post blitz tra gli attivisti e i vari passanti sono lo show principale.

