Un altro ragazzino morto mentre era in bicicletta: a Milano 14enne travolto da un tram

Un altro ragazzino travolto e ucciso mentre era in bicicletta dopo quello che è successo a Cesena ieri pomeriggio: oggi a Milano un 14enne è investito da un tram. Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

L’incidente di Cesena

Ieri un bimbo di sette anni è morto a Cesena, dopo essere stato travolto da un autobus. Il piccolo stava pedalando in bici insieme al padre e un fratello quando, per circostanze che sono al vaglio della ricostruzione della polizia municipale, è caduto. In quel momento stava arrivando un autobus che non è riuscito ad evitarlo e gli ha procurato un trauma cranico fatale.

