Uomo di 54 anni muore in casa, trovato dopo un mese. Morto di stenti anche il cane

Un 54enne muore in casa nel piccolo centro di La Crucca, in provincia di Sassari. La scoperta è di sabato scorso ma sembra che l’uomo in realtà fosse morto già da almeno un mese. A raccontare la storia è Sassari Oggi.

Le prime notizie

Sembra che l’uomo fosse morto da almeno un mese, probabilmente per cause naturali ma la sua scomparsa non era stata segnalata da nessuno. Nessun parente e nessun amico si è accorto di nulla. Ancora più tragico, il suo cane, fedele compagno, è stato trovato morto all’esterno della casa. La scoperta, come racconta il giornale locale, ha scosso la frazione di La Crucca, che si è unita nel dolore dei familiari.