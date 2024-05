Il professore che ogni giorno fa cinque ore d’auto per andare a scuola: “Non posso permettermi un affitto”

C’è un professore che, ogni giorno, deve fare cinque ore di auto da Marcon (Venezia) a Cortina (Belluno), pur di poter insegnare. Protagonista della storia è Ivano Apisa, 49 anni, che ha raccontato la sua storia, incredibile, al Corriere del Veneto. Il professore è costretto a fare il pendolare, racconta, per colpa dei prezzi proibitivi degli affitti delle abitazioni ampezzane.

Apisa aveva ottenuto lo scorso novembre una cattedra alla scuola media di Cortina ma quando si è trattato di trovare un alloggio in zona il prof si è reso conto che gli affitti ampezzani gli sarebbero costati lo stipendio di insegnante. “Non potevo permettermi di spendere 1.200-1.500 euro al mese – dice – a fronte di una busta paga di circa 1.650”. Dopo un mese di viaggi in auto Apisa ha finalmente trovato una camera a Calalzo, a 45 minuti da Cortina. “Certo, ora chiudo il mese a zero – continua – ma a novembre ci ho rimesso soldi, tra benzina e pedaggi”. Senza contare che il 15 giugno dovrà lasciare l’alloggio “perchè sarà affittato ai turisti”. Il futuro, dunque, per il prof resta incerto. “Senza una soluzione dovrò chiedere di tornare a Marcon, nuovamente da supplente – afferma -. E mi dispiacerebbe molto lasciare i miei ragazzi”.