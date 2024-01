Va ai funerali, si finge addolorato e ruba le offerte dal cestino: denunciato

Va ai funerali, si finge addolorato e ruba i soldi dal cestino delle offerte. E’ successo a Fabriano, in provincia di Ancona, dove un uomo di 50 anni, disoccupato e più volte segnalato all’autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio, commessi in danno di attività commerciali, privati e strutture religiose anche di altri Comuni, ha agito all’interno di una chiesa durante una funzione funebre.

Come spiega Il Resto del Carlino, ad accorgersi di qualche stranezza sono stati gli addetti delle pompe funebri durante, che hanno notato che il contenitore offertorio (una cesta in vimini), posizionato vicino all’altare per raccogliere le offerte di congiunti ed amici, risultava spostato. Per questo è stato richiesto l’intervento dei poliziotti di Fabriano che hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza interno della Chiesa.

Dall’esame dei video i poliziotti hanno visto che un uomo, poco prima dell’inizio della celebrazione, facendo anche finta di essere addolorato, si avvicinava al cesto offertorio e, fingendosi un partecipante alla funzione, estraeva una banconota da 50 euro. Il cinquantenne fabrianese è stato denunciato e proposto alla questura di Ancona.

