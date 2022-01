Dal 20 gennaio, il Green Pass sarà obbligatorio per frequentare parrucchieri, barbieri, centri estetici e tabaccherie. Il Super Green Pass, invece, è necessario per bar, cinema, teatri, sale da concerto o frequentare alberghi, piscine, palestre, stadi, palazzetti dello sport o praticare sport di squadra.

Si può entrare senza Green Pass in negozi alimentari e sanitari, nei negozi di ottica, di pellet o legna per il riscaldamento, di carburanti, di farmaci. Si può entrare senza Green Pass negli uffici giudiziari per presentare una denuncia. Si possono frequentare mercati all’aperto senza Green Pass.

Il Green Pass base si ottiene con il vaccino o con il tampone. Il Super Green Pass, invece, si ottiene solamente con la terza dose o con la guarigione dal Covid.

Dove il Green Pass è obbligatorio

Come detto, tra qualche ora il Green Pass base sarà obbligatorio per frequentare i seguenti esercizi commerciali: parrucchieri, barbieri, centri estetici e tabaccherie. Sui primi tre esercizi non c’erano molti dubbi, i tabaccai, invece, sono stati oggetto di una lunga trattativa ma alla fine si è deciso di optare per il Green Pass anche per entrare in questi negozi.

Dove il Super Green Pass è obbligatorio

Aumenta anche il numero dei luoghi dove si può entrare solamente con il Super Green Pass. Ecco l’elenco completo: bar, cinema, teatri, sale da concerto o frequentare alberghi, piscine, palestre, stadi, palazzetti dello sport o praticare sport di squadra.

Dove si può entrare senza Green Pass

Il numero di cose che possono essere fatte senza Green Pass è veramente esiguo. L’accesso è libero, senza certificazione verde, nei negozi alimentari e sanitari, nei negozi di ottica, di pellet o legna per il riscaldamento, di carburanti, di farmaci.

Inoltre, si potranno presentare denunce negli uffici giudiziari e si potrà frequentare mercati all’aperto, ovviamente con mascherina Ffp2 e distanziamento sociale. Non solo, si potrà prendere senza Green Pass il traghetto per attraversare lo stretto di Messina ma ci saranno due opzioni per questi passeggeri: o fare il viaggio all’interno della loro vettura o sedersi nei posti all’aperto.