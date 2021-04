Vaccini in Piemonte over 60: prenotazioni al via da oggi 8 aprile, come fare e chi chiamare FOTO ANSA

In Piemonte si parte oggi con i vaccini contro il Covid per gli over 60: da oggi 8 aprile chi è nato chi è nato tra il 1952 ed il 1961 compreso potrà infatti chiedere di essere vaccinato. Lo potrà fare sia tramite il sito internet https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/ oppure telefonando al proprio medico di famiglia.

Vaccini Piemonte, la panchina vaccinale

Per gli over 60 verrà attivata anche la panchina vaccinale. Si tratta di una lista di persone disponibili a recarsi nell’arco di un’ora al punto vaccinale di competenza della propria Asl solo nel caso si verificasse una rimanenza di vaccini a causa di eventuali rinunce o inidoneità.

Come funziona il portale per prenotare i vaccini in Piemonte

Prima di tutto bisogna andare sul sito ilpiemontetivaccina.it. Da qui bisogna scorrere sino al fondo del portale allestito dalla Regione Piemonte per raccogliere le adesioni alle vaccinazioni. Vi dovrete quindi fermare nella sezione Manifesta l’adesione per essere vaccinato e cliccare sulla finestra interattiva compila ed invia i tuoi dati.

Vi verrà chiesto di inserire obbligatoriamente il Codice Fiscale e il numero della Tessera Sanitaria. Infine dovrete scegliere la categoria d’appartenenza che al momento si suddivide in 8 sottosezioni: 60-69 anni; 70-79 anni; Over 80. Ma anche Personale attività didattiche in corsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). Personale scolastico. Personale scolastico non paritarie. Poi personale universitario. Volontario Protezione Civile.

Quindi verrà poi richiesto un numero di telefono e un indirizzo mail. Dovrete selezionare poi il consenso sulla privacy e poi cliccare in fondo su continua.