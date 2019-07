VICENZA – Una studentessa di 23 anni è stata trovata morta in strada sabato 6 luglio a Valdagno, in provincia di Vicenza. La giovane Giulia Pranovi è deceduta forse per un infarto, ma sarà l’autopsia disposta dalla Procura a determinare le cause della morte.

Secondo una prima ricostruzione, sabato alcuni passanti hanno visto il corpo della giovane in via dello sport, dietro il palazzetto dello sport della cittadina, e hanno dato l’allarme. All’arrivo dei sanitari, però, Giulia era già morta, stroncata forse da un arresto cardiaco.

La Procura ha aperto un fascicolo sulla morte della ragazza e i carabinieri non escludono alcuna pista, anzi indagano per ricostruire con chi la giovane abbia trascorso la serata di venerdì e cosa abbia fatto nelle ore prima della morte.