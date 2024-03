Vede l’ex fidanzato con un’altra e le lancia contro… un portatovaglioli

Vede l’ex seduto al tavolino di un bar con un’altra e lancia contro la sua nuova fidanzata un… portatovaglioli. Per questo, una 46enne è ora a processo con l’accusa di lesioni aggravate. Tutto è avvenuto a Ancona. L’episodio, raccontano le cronache locali, risale al 30 luglio 2020, quindi in piena pandemia. Quel giorno, la 46enne stava passeggiando lungo il corso con un amico quando ha notato l’ex fidanzato al bar. Evidentemente in preda a un impeto di gelosia, la donna ha preso la prima cosa che le è capitata tra le mani, un portatovaglioli per l’appunto, e lo ha lanciato contro l’altra donna. Diverso è il racconto della donna. Secondo lei, l’altra donna, una 56enne, avrebbe lanciato per prima un posacenere. La 46enne avrebbe poi replicato con il lancio del portatovaglioli. Chissà ora cosa si lanceranno le due in Aula.