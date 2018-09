VENEZIA – Una centinaio di imbarcazioni a remi per una regata lungo il Canale della Giudecca, al centro del quale sono state poste alcune installazioni galleggianti con palloncini e finte ‘mine’. Sono questi gli elementi principali della nuova manifestazione del Comitato No Grandi Navi a Venezia.

Il presidio della manifestazione è stato posto lungo le Zattere, con alcuni gazebo informativi e che diffondono musica. Sempre sulla fondamenta sono stati allestiti ormeggi galleggianti e punti di ristoro. Le ‘mine’ e i palloncini simboleggiano gli ‘ostacoli’ che i manifestanti vogliono opporre alle grandi imbarcazioni da crociera, delle quali cui tuttavia nel pomeriggio non è previsto il passaggio nel canale.

“Il passaggio delle grandi navi in laguna – si legge nell’appello lanciato dal comitato No Grandi Navi che accompagna la manifestazione – ha conseguenze pesanti sulla città: inquinamento dell’aria, ripercussioni sulla morfologia lagunare e sulle fondamenta, esaltazione di un modello turistico ‘in scatola’ che guarda Venezia dall’alto e in velocità. Le navi da crociera sono l’esempio grande e visibile di un modello di sviluppo aggressivo che sta trasformando la città in un vero e proprio luna park e i canali in autostrade veloci e trafficate”.

L’iniziativa di oggi chiude una due giorni organizzata dai comitati ‘del no’ che ieri ha tenuto un’assemblea ai Magazzini del Sale, cui hanno preso parte circa 300 persone in rappresentanza di vari gruppi che si oppongono a grandi opere a livello nazionale.