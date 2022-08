Una mamma fa fare pipì al figlioletto contro una colonna in Piazza San Marco, a Venezia. La foto, diventata virale, è stata scattata all’angolo delle Procuratie. La pagina Facebook Venezia NON è Disneyland l’ha pubblicata con allegata una mappa dei servizi pubblici dislocati in città: “Per cortesia – si legge – i bisogni fateli in bagno…”.

Pipì in Piazza San Marco, i commenti su Fb

Poco clementi i commenti degli utenti che si sono scatenati in calce al post. “Ci sono i bagni a pochi metri …maleducati”, osserva qualcuno. “Educazione civica e rispetto, soprattutto nelle città d’arte, mancano a italiani e stranieri!”, aggiunge qualcun altro.

E ancora: “Ma come vengono in mente certe cose”, “Da non credere”, “Un esempio di inciviltà, bisognava chiamare i vigili. Qui ci sta una bella multa”, “Poteva entrare in un bar qualsiasi”, “Per la mia Venezia il peggio non ha fine… ora è anche un w.c.!”.

Pipì in Piazza San Marco, la risposta della madre

La stessa donna sarebbe stata fermata anche da un passante che le ha fatto notare l’indecorosità del gesto.

“Ho fatto presente alla ‘signora’ che c’erano bar – ha scritto nei commenti l’autrice dello scatto – bagni pubblici e volendo il canale ma mi ha semplicemente guardato schifata e se ne è andata”.