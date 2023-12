Viaggia in autostrada a più di 200 km/h con una bambina di 4 anni (senza cinture né seggiolino)

Viaggia in autostrada a più di 200 km/h con a bordo una bambina di 4 anni senza seggiolino e cinture di sicurezza. Un giovane di 25 anni è stato fermato e multato dagli agenti della Polizia Stradale per aver percorso un tratto di autostrada a 204 km/h.

Viaggia in autostrada a più di 200 km/h con una bambina di 4 anni

Quanto avvenuto ha messo a rischio sia la vita degli altri automobilisti, sia per aver esposto a grave pericolo la bambina che si trovava a bordo dell’auto con lui.

Il giovane è stato fermato nel giorno di Santo Stefano dalla Polizia Stradale di Padova. Il 25enne, di origini albanesi, alla guida della sua autovettura procedeva ben oltre i limiti di velocità consentiti dalla legge.

Gli operatori si trovavano nei pressi della Area di Servizio di Limenella Est, sull’Autostrada A4, ed hanno “fotografato” la Bmw con targa prova tedesca che viaggiava a 204 chilometri orari.

Al giovane è stata ritirata la patente

A circa 30 chilometri di distanza dal rilevamento della violazione, l’auto è stata fermata da una pattuglia della Polizia Stradale. Operazione che è avvenuta in sicurezza e senza che, malgrado la forte velocità dell’auto, avvenisse un incidente.

L’uomo viaggiava con altre tre persone a bordo. Tra queste c’era anche una bambina di 4 anni che, al momento del controllo, non era seduta sul seggiolino ed era senza cintura di sicurezza.

L’uomo è stato multato per le diverse violazioni e gli è stata ritirata la patente di guida per aver superato di 60 chilometri orari il limite consentito in autostrada che è di 130 km/h.

