Vicenza, pasticcere derubato e preso a calci e pugni da due sbandati

Prima il furto, poi l’aggressione. Il titolare della centralissima pasticceria vicentina Sorarù, in Piazzetta Andrea Palladio, a due passi dalla Basilica Palladiana, è stato derubato e picchiato la scorsa notte, dopo aver sorpreso due sbandati nel suo laboratorio. Per il pasticcere è stato necessario il ricovero all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Come si legge su Il Gazzettino, in base alle ricostruzioni, i due ladri, in stato di ebrezza, erano in cerca di soldi e cibo e si sono intrufolati in negozio, nella zona del laboratorio, che si trova in un piano interrato, entrando da una porta esterna. Dopo aver mangiato e bevuto, i due stavano riempito un borsone quando si sono imbattuti nel titolare. Quest’ultimo è stato attirato nella stanza dai rumori sospetti. Ma ecco che la coppia lo ha colpito con calci, pugni e morsi. L’uomo è caduto a terra per le percosse ed è anche stato derubato del borsello. Le indagini sono affidate alla Questura di Vicenza.