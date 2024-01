Violenta una ragazza in un parco a Milano: arrestato calciatore della Vogherese

Un 25enne ucraino, calciatore della Vogherese in Serie D, è stato arrestato dalla polizia perché ritenuto responsabile di una violenza sessuale avvenuta a fine ottobre in un parco della periferia nord di Milano.

Violenta ragazza, arrestato calciatore della Vogherese

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima, una giovane maggiorenne afflitta da diverse fragilità pregresse, dopo una discussione con i propri familiari si era allontanata da casa e vagava nel quartiere. Il 25enne, dopo averla incontrata, si è conquistato la sua fiducia sfruttando le sue condizioni di fragilità. Poi, dopo averla convinta a seguirlo in un’area isolata all’interno del parco, le ha fatto bere alcolici fino quasi a farle perdere i sensi e poi ha abusato di lei. Quando la ragazza ha ripreso coscienza, il 25enne si era già allontanato. Lei ha chiamato i soccorsi e sono partite le indagini della squadra mobile. Dalle immagini degli impianti di videosorveglianza e da servizi di osservazione sul posto si è arrivati a individuare il presunto aggressore.

Società e città increduli

Il 25enne, dopo essere stato accompagnato in Questura, è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore. La notizia del suo arresto ha destato enorme sorpresa a Voghera (Pavia), in società e tra i tifosi della squadra rossonera che è impegnata nella lotta per la salvezza.

