Volano nell’ultima settimana i prezzi medi di benzina e diesel. Secondo le rilevazioni dal 31 luglio al 6 agosto pubblicate sul sito del Mase, il prezzo settimanale della benzina self è salito in media a 1,929 euro al litro, ovvero 3,1 centesimi in più della settimana precedente. Il diesel è invece arrivato sempre al self service a 1,796 euro al litro, con un aumento di 5 centesimi. Stando alle rilevazioni settimanali del ministero quello della benzina è il prezzo massimo da un anno, ovvero da fine luglio del 2022.

Pezzi benzina e diesel: quanto costa il pieno?

“I prezzi medi odierni dei carburanti, rilevati sulla rete, sono più elevati rispetto ai dati settimanali comunicati oggi dal Mase”. E’ quanto spiega Assoutenti in una nota. “I dati del Mase ripresi da alcune associazioni dei consumatori – si legge – sono già ampiamente superati perché relativi alla scorsa settimana. La benzina al self ha raggiunto infatti oggi una media di 1,936 euro al litro, con la conseguenza che rispetto allo stesso periodo del 2022 un pieno di verde costa in media 5,7 euro in più, con un aumento del +6,2%”.

“Gli automobilisti – afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – che si stanno spostando in auto per raggiungere le località di villeggiatura vanno incontro a un salasso, a dimostrazione che i cartelloni con i prezzi medi da soli non bastano a bloccare le speculazioni. Serve intervenire sulla formazione dei listini, nei vari passaggi della filiera, dall’estrazione alla vendita alla pompa”.

