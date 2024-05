Trovarsi a bordo di una nave filippina aggredita da imbarcazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale non è una esperienza che si dimentica facilmente: tre giornalisti della CNN hanno fatto la prova e lo raccontano

Mentre l’alba spuntava lentamente all’orizzonte, in un punto del Mar Cinese Meridionale, vicino a Second Thomas Shoal, scrivono Rebecca Wright, Ivan Watson e Kevin Broad della CNN, “una grande flotta di navi cinesi apparve alla vista dal ponte di una nave della guardia costiera filippina mentre entrava nelle acque contese del sud”.

Significativamente in inferiorità numerica rispetto al numero delle navi cinesi, le quattro navi del convoglio filippino in missione di rifornimento alle truppe sono state rapidamente circondate e separate durante una frenetica scaramuccia in alto mare.

Nel giro di poche ore, il finestrino di una barca filippina sarebbe stato distrutto da un cannone ad acqua e quattro marinai a bordo sarebbero rimasti feriti.

La determinazione della Cina nell’affermare la sua contesa sovranità sull’intero vasto Mar Cinese Meridionale ha scatenato negli ultimi anni crescenti scontri con i suoi vicini, in particolare con le Filippine, che sono un alleato degli Stati Uniti.

Ma quello a cui hanno assistito i giornalisti della CNN a bordo della nave della Guardia costiera filippina è stato uno degli scontri più gravi mai visti fino ad oggi – e un vivido esempio di come questa lotta tra Davide e Golia in una delle vie navigabili più trafficate del mondo potrebbe sfociare nel prossimo conflitto globale. .La nave filippina ha cercato di trovare un passaggio sicuro attraverso innumerevoli navi della Guardia costiera cinese e pescherecci che fanno parte dell’oscura “milizia marittima” cinese che bloccava il loro percorso.

La CNN si è unita alla Guardia costiera filippina per due giorni, la prima volta dopo decenni che ai giornalisti stranieri è stato permesso di unirsi alla flotta.

Missioni come questa sono diventate una delle cause più frequenti di scontri diretti tra le Filippine e il suo gigantesco vicino, la Cina, che ha costruito la più grande marina del mondo. Ciò che accade tra le piccole isole, le barriere coralline e gli atolli di questo angolo del globo potrebbe avere profonde ripercussioni a livello internazionale e diventare un importante punto critico a livello globale.

Partendo dal porto di Bulilyan, sulla punta meridionale dell’isola di Palawan, nelle Filippine, due navi della Guardia costiera filippina si sono imbarcate in un viaggio notturno di 13 ore verso nord verso Sabina Shoal, dove si sono incontrate con due navi di rifornimento più piccole gestite dalle forze armate. delle Filippine, trasportando cibo, acqua e altri beni di prima necessità.

La loro missione era rifornire un piccolo gruppo di marines che vivono su una nave della Seconda Guerra Mondiale incagliata su un’oscura barriera corallina contesa.

Il mezzo da sbarco della Marina filippina, costruito negli Stati Uniti, si incagliò deliberatamente nel 1999, con una bandiera nazionale issata a bordo. Da allora, distaccamenti a rotazione di marines filippini hanno vissuto a bordo, accucciandosi durante il caldo tropicale, i tifoni e i lunghi periodi lontani da casa nel tentativo di affermare i diritti territoriali e impedire qualsiasi sviluppo cinese.

La nave riposa in cima a una barriera corallina contesa, che ha anche un nome controverso. Sebbene sia conosciuta a livello internazionale come Second Thomas Shoal, le Filippine chiamano la barriera corallina Ayungin Shoal e la Cina la chiama Ren’ai Jiao.

La barriera corallina a forma di lacrima fa parte delle contese isole Spratly, tutte rivendicate dalla Cina. Anche Filippine, Vietnam, Malesia, Brunei e Taiwan hanno avanzato rivendicazioni territoriali su alcune delle secche.

Durante lo scontro, gli equipaggi filippini hanno contato un totale di cinque navi della Guardia costiera cinese, 18 imbarcazioni appartenenti alla “milizia marittima” di Pechino e, a una distanza più lontana, due navi da guerra cinesi e un elicottero militare, ha detto mercoledì il portavoce della Guardia costiera, commodoro Jay Tarriela. .

Negli ultimi decenni, la Cina ha costruito piccole barriere coralline e banchi di sabbia lontano dalle sue coste attraverso il corso d’acqua in isole artificiali pesantemente fortificate con missili, piste e sistemi d’arma, suscitando le proteste degli altri pretendenti.

Il Mar Cinese Meridionale misura 2 milioni di km quadrati e le isole al suo interno sono soggetti a una serie di rivendicazioni da parte dei governi della regione. La Cina rivendica quasi tutto il territorio come suo territorio sovrano racchiuso all’interno della sua “linea dei nove trattini”, ma altri mantengono rivendicazioni basate sulle loro zone economiche esclusive, che si estendono per 200 miglia nautiche dalle loro coste. I principali luoghi contesi includono le Isole Paracel e le Isole Spratly, entrambi luoghi in cui la Cina ha costruito installazioni militari sulle isole contese.

Le Filippine affermano che lo sviluppo di Mischief Reef, vicino a Second Thomas Shoal, è stato ciò che originariamente li ha spinti a mettere a terra la Sierra Madre.

La diplomazia è intervenuta tra le due parti, con un incontro bilaterale tenutosi a Shanghai tra Cina e Filippine alla fine di gennaio in cui entrambe le parti hanno concordato di calmare le tensioni e trovare modi per comunicare le loro differenze.

Ma la realtà in mare è molto diversa.

Per i filippini che ogni mese effettuano questa missione di rifornimento, gli scontri con i cinesi sono diventati routine.

Le missioni sono estenuanti e pericolose, e spesso svolte a temperature soffocanti, ma c’è un senso di orgoglio tra l’equipaggio, che crede di stare cercando di proteggere il territorio della propria nazione. Si chiamano “Guardiani della Costa”.

La nave della Guardia costiera BRP Camra MRRV 4409 di costruzione giapponese – la nave a cui si è unita la CNN – è stata precedentemente colpita da cannoni ad acqua dalla Guardia costiera cinese ed è stata coinvolta in una collisione con un peschereccio cinese.

I cronisti della CNN hanno assistito a diverse manovre rischiose di navi cinesi attorno alla nave, tra cui una nave della Guardia costiera cinese che si è fermata proprio di fronte al percorso della Camra e ha anche oltrepassato pericolosamente il lato di dritta della nave. Anche grandi navi della “milizia marittima” navigavano a pochi metri dal Camra.

Tarriela, portavoce della Guardia costiera, ha detto che una nave della Guardia costiera cinese è arrivata a meno di 20 metri dalla Cabra.

La nave ha 23 membri dell’equipaggio a bordo, alcuni dei quali hanno detto alla CNN di essere stati su questa nave per anni, lavorando 12 ore al giorno per due mesi consecutivi, per poi prendersi un mese libero a terra con le loro famiglie. .

Le donne e gli ufficiali a bordo alloggiano in camere con i letti a castello, mentre il resto dell’equipaggio dorme in una sala comune sottocoperta, che funge anche da sala da pranzo, il che la rendendo il luogo preferito dagli scarafaggi.

Ma le condizioni di vita sulla nave della guardia costiera sono ancora molto migliori che sul relitto della Sierra Madre.

Dieci anni fa, il giornalista della CNN Tomas Etzler si recò nella secca e rimase con i marine sulle rovine arrugginite della nave infestata da topi e scarafaggi.

Pescavano i propri pesci e li cucinavano a bordo per la maggior parte dei pasti, e cercavano di creare una palestra improvvisata utilizzando oggetti casuali sul ponte come pesi.

Per rendere il loro tempo un po’ più semplice, a volte i pacchi di assistenza vengono lanciati nell’oceano – nel 2014, ciò includeva lettere di sostegno da parte di scolari e pollo fritto dell’istituzione filippina di fast food Jollibee.

I marines, che di solito effettuano un turno di 90 giorni sulla nave, a volte vengono ruotati durante le missioni di rifornimento in mare.

Durante la missione, solo una delle due navi di rifornimento è riuscita a raggiungere la Sierra Madre a causa del blocco marittimo cinese, riducendo le forniture fino al tentativo di missione del mese prossimo – che probabilmente dovrà affrontare gli stessi confronti con la Cina. Tuttavia, il fatto che siano riusciti a consegnare i rifornimenti ha reso il viaggio “un successo”.

.