Aiuta una famiglia di anatre ad attraversare la strada, arriva un’auto lo investe e lo uccide

Aiuta una famiglia di anatre ad attraversare la strada, un’auto lo investe e lo uccide. Davanti ai figli. Tutto è avvenuto lo scorso 18 maggio in California, negli Stati Uniti.

Aiuta una famiglia di anatre ad attraversare la strada, la prima ricostruzione

L’uomo, Casey Rivara, 41 anni, nei pressi di Rockin, a 20 miglia da Sacramento, si era accostato dopo aver notato le anatre in difficoltà.

Il 41enne così ha deciso di accostare l’auto, scendere e aiutare le anatre a raggiungere il marciapiede.

Mentre stava tornando indietro però il 41enne è stato investito e ucciso da un’auto che sopraggiungeva in quel momento e che non è riuscita a evitare l’impatto con l’uomo.

“Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti voi per i messaggi e i gesti di gentilezza che abbiamo ricevuto in questi giorni – ha scritto la moglie in un post Facebook -. Casey è stato un marito e un padre gentile e straordinario. Anche il suo ultimo gesto in questo mondo è stato un segno della sua compassione”.