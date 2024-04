Gaza, la guerra ricomincia, l’assalto di Rafah incombe; i massicci attacchi aerei su Gaza pongono fine a settimane di relativa calma.

Almeno tre persone sono state uccise e diverse altre ferite nell’attacco aereo israeliano che ha colpito stanotte un edificio residenziale nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Nelle ultime 24 ore, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 79 palestinesi e ne hanno feriti 86, ha detto il Ministero della Sanità di Gaza.

Nel frattempo le forze israeliane portano avanti “azioni offensive” nel sud del Libano, ha detto mercoledì il ministro della Difesa Yoav Gallant senza specificare se le truppe di terra abbiano attraversato il confine.

Mercoledì gli aerei da guerra israeliani hanno bombardato la parte settentrionale della Striscia di Gaza per il secondo giorno in un feroce assalto che ha mandato in frantumi settimane di relativa calma, e Israele ha affermato che sta andando avanti con i piani per un assalto a tutto campo contro Rafah nel sud, scrivono per Reuters Nidal Al-Mughrabi e Dan Williams.

Dopo il brusco ritiro israeliano all’inizio di questo mese, i palestinesi su entrambe le estremità della Striscia di Gaza stavano nuovamente fuggendo per salvarsi la vita dai bombardamenti che hanno descritto come tra i peggiori della guerra.

GAZA, PER RAFAH MANCA SOLO IL VIA DI NETANYAHU

Un portavoce del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che Israele sta “andando avanti” con i suoi piani per un’operazione di terra su Rafah, ma non ha fornito alcuna tempistica.

Un alto funzionario della difesa israeliana ha detto che Israele è pronto a evacuare i civili prima del suo attacco e ha acquistato 40.000 tende che potrebbero ospitare 10-12 persone ciascuna. Tutto ciò che resta da fare era che Netanyahu dia l’ordine.

I paesi occidentali, compreso il più stretto alleato di Israele, gli Stati Uniti, lo hanno supplicato di astenersi dall’attaccare la città all’estremità meridionale di Gaza, che dà rifugio a più della metà dei 2,3 milioni di persone dell’enclave.

Gli sfollati rifugiati a Rafah stanno valutando se fuggire di nuovo. Tamer Al-Burai, che è fuggito da Gaza City e ora vive a Rafah in un gruppo di tende con sette famiglie allargate, ha detto che l’intero gruppo si stava dirigendo verso nord “poiché Israele questa volta sembra più serio nelle sue minacce”.

Mercoledì, all’estremità opposta della Striscia di Gaza, nel nord, la città di Beit Lahiya è stata sottoposta a massicci bombardamenti per il secondo giorno, un giorno dopo che l’esercito israeliano aveva ordinato ai residenti di quattro distretti di dichiararsi “zona pericolosa di combattimento”.

Israele ha affermato che le sue operazioni hanno preso di mira aree da dove martedì l’ala armata della Jihad islamica, allineata ad Hamas, ha lanciato razzi contro due insediamenti israeliani al confine.

OFFENSIVA DI ISRAELE IN LIBANO

“Molte forze sono schierate al confine del Libano e le forze dell’IDF stanno attualmente portando avanti un’azione offensiva in tutto il Libano meridionale”, ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in una nota.

Ha anche affermato che “la metà dei comandanti di Hezbollah nel sud del Libano sono stati eliminati” in mesi di violenza.

“L’altra metà si nasconde e abbandona il campo alle operazioni dell’IDF”.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 40 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano.

“Poco tempo fa, aerei da combattimento e artiglieria dell’IDF (esercito) hanno colpito circa 40 obiettivi terroristici di Hezbollah” attorno ad Aita al-Shaab, nel sud del Libano, compresi impianti di stoccaggio e armi, si legge.

L’esercito ha affermato che Hezbollah “ha installato dozzine di mezzi e infrastrutture terroristiche nell’area” per attaccare Israele.

L’agenzia nazionale di stampa statale libanese ha affermato che Israele ha effettuato più di 13 attacchi vicino ad Aita al-Shaab e ai villaggi circostanti.

“Aerei da guerra israeliani hanno effettuato… più di 13 attacchi aerei contro la periferia delle città di Aita al-Shaab, Ramya, Jabal Balat e Khallet Warda”, si legge.

Gli attacchi sono avvenuti dopo che il movimento Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha dichiarato di aver lanciato una nuova raffica di razzi oltre il confine mercoledì a seguito di un attacco che ha ucciso due civili, di cui il gruppo ha attribuito la colpa a Israele.

Il gruppo aveva già lanciato martedì tardi razzi sul nord di Israele “in risposta” alla morte di civili.

“Il targeting dei civili… non può avvenire senza una risposta concreta”, ha detto il membro del parlamento di Hezbollah Hassan Fadlallah alla National News Agency libanese durante un corteo funebre nel sud del Libano.