La condanna di Harvey Weinstein per violenza sessuale è stata annullata dalla massima corte di New York.

La condanna di Harvey Weinstein del 2020 per violenza sessuale e stupro è stata annullata giovedì 25 aprile dalla più alta corte di New York, riaprendo il caso storico che ha lanciato il movimento #MeToo.

Con una decisione 4-3, la Corte d’Appello statale ha affermato che il giudice del processo ha commesso un errore fondamentale lasciando che le donne testimoniassero che Weinstein le aveva aggredite anche se non rientravano nelle accuse che aveva dovuto affrontare.

Weinstein ha negato di aver avuto incontri sessuali non consensuali con qualcuno.

Arthur Aidala, avvocato di Weinstein, ha detto al New York Times che la decisione ha sostenuto “i principi più elementari” che gli imputati penali dovrebbero avere in un processo.

La corte ha anche affermato che il giudice del processo ha aggravato l’errore lasciando che Weinstein venisse interrogato in un modo che lo dipingeva in una luce “altamente pregiudizievole”.

“È un abuso della discrezione giudiziaria consentire accuse non dimostrate di nient’altro che un cattivo comportamento che distrugge il carattere di un imputato ma non fa luce sulla sua credibilità in relazione alle accuse penali”, ha scritto il giudice Jenny Rivera per la maggioranza.

Weinstein, 72 anni, sta scontando una pena di 23 anni in una prigione nello stato di New York, ricorda

Jonathan Stempel su Reuters.

Non si prevede che venga liberato immediatamente, poiché deve scontare anche una pena detentiva separata di 16 anni in California dopo essere stato condannato l’anno scorso per lo stupro di un’attrice in un hotel di Los Angeles nel 2013.

Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, il cui predecessore Cyrus Vance ha portato avanti il ​​caso di New York, deciderà se riprocessare Weinstein.

La condanna di Weinstein a New York è stata considerata una pietra miliare per il movimento #MeToo, in cui le donne hanno accusato centinaia di uomini nell’intrattenimento, nei media, nella politica e in altri campi di cattiva condotta sessuale.

“La decisione di oggi rappresenta un importante passo indietro nel ritenere le persone responsabili di atti di violenza sessuale”, ha affermato Douglas Wigdor, un avvocato che rappresentava otto degli accusatori di Weinstein. “Richiederà alle vittime di sopportare ancora un altro processo”.

Weinstein è stato condannato nel febbraio 2020 a Manhattan per aver aggredito sessualmente l’ex assistente di produzione Miriam Haley nel 2006 e per aver violentato l’aspirante attrice Jessica Mann nel 2013.

Le accuse per le quali è stato condannato erano violenza sessuale e stupro. I giurati lo hanno assolto da altre accuse. Alcuni stati, tra cui New York, hanno risposto al movimento #MeToo approvando leggi che consentono alle donne di intentare cause civili chiedendo danni per cattiva condotta sessuale avvenuta molti anni prima, anche se i termini di prescrizione erano già passati.

Weinstein ha co-fondato lo studio cinematografico Miramax, i cui film di successo includevano “Shakespeare in Love” e “Pulp Fiction”. Il suo omonimo studio cinematografico ha dichiarato fallimento nel marzo 2018.

Si unisce all’ex comico Bill Cosby tra coloro che hanno visto ribaltare le condanne per violenza sessuale. La condanna di Cosby del 2018 è stata annullata tre anni dopo dalla più alta corte della Pennsylvania. La maggioranza ha affermato che un accordo del 2005 dei pubblici ministeri di non accusare Cosby di droga e aggressione a una donna significava che non avrebbe dovuto essere accusato dieci anni dopo.