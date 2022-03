Antonov AN-225, il mistero dell’aereo più grande del mondo “distrutto dalle truppe russe”

L’aereo più grande del mondo, l’Antonov AN-225, “distrutto dalle truppe russe durante l’invasione dell’Ucraina” e il restauro dovrebbe costare circa 2 milioni 600.000 euro. Secondo quanto riferisce il Sun, i funzionari ucraini affermano che quando è stato colpito da “occupanti russi” l’enorme aereo – l’unico del suo genere – era parcheggiato in un aeroporto vicino a Kiev.

Antonov AN-225, l’aereo più grande del mondo

L’Antonov AN-225 – noto come Mriya o “sogno” in ucraino – è l’aereo più pesante mai costruito ed è in servizio da oltre 30 anni. Ma ora, dopo la distruzione dell’aereo dalle forze russe che hanno affermato di aver catturato l’aeroporto di Hostomel dove si trovava l’aereo, è fuori uso. In un tweet, la compagnia Antonov ha affermato di non poter verificare le “condizioni tecniche” dell’aereo fino a quando non sarà “ispezionato da esperti”. La compagnia di difesa statale ucraina Ukroboronprom – che gestisce Antonov – ha promesso che l’aereo sarà ricostruito utilizzando il denaro di Mosca.

I danni

“Si stima che il restauro richiederà oltre 3 miliardi di dollari e 5 anni di lavori”, si legge in una nota. “Il nostro compito è garantire che questi costi siano coperti dalla Federazione Russa, che ha causato danni intenzionali all’aviazione ucraina e al settore delle merci aviotrasportate. Secondo il direttore di Antonov Airlines, uno dei motori è stato smantellato per riparazioni e l’aereo non è stato in grado di decollare. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha condannato la distruzione dell’aereo , che nel 2010 ha consegnato aiuti umanitari dopo il terremoto di Haiti e forniture mediche durante la pandemia di Covid.

“La Russia avrà pure distrutto il nostro “Mriya” ma non sarà mai in grado di distruggere il nostro sogno di un Paese europeo forte, libero e democratico. Prevarremo!” ha scritto su Twitter. Non è ancora confermato quanto gravemente sia danneggiato l’aereo.