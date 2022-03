Artem Datsishin, morto sotto le bombe il primo ballerino dell’Opera Nazionale di Kiev

È morto Artem Datsishin, il primo ballerino dell’Opera di Kiev. La star dell’Opera Nazionale dell’Ucraina è deceduta ieri, giovedì 17 marzo, nell’ospedale della capitale dove era stato trasportato a causa delle gravi ferite riportate tre settimane fa durante i bombardamenti della città di Kiev da parte dell’esercito russo.

Chi era Artem Datsishin, il primo ballerino dell’Opera di Kiev

A 43 anni era tra i più apprezzati ballerini sulla scena mondiale. Il suo romanticismo, la sua classe, la brillantezza espressiva restano immortalati nei ruoli del principe Sigfrido nel Lago dei cigni o del guerriero Solor in La Bayadère. Così come ne Lo schiaccianoci, La bella addormentata nel bosco, Giselle e Romeo e Giulietta. Non ci sono grandi balletti che non abbia portato nelle tournee in giro per il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti, fino al Giappone. Nato a Kherson, sul Mar Nero, altra città martoriata dalle bombe, aveva vinto il premio Serge Lifar nel 1996 e il Rudolf Nureyev nel 1998.

“Grande artista e uomo meraviglioso”, lo ricorda il direttore dell’Opera Nazionale dell’Ucraina, Anatoly Solovyanenko. “Addio amico mio, non riesco a esprimere il dolore che sento”, piange Artem Datsishin, sua collega di Kiev. Il cordoglio supera le barriere. “E’ un dolore insopportabile”, scrive il grande coreografo russo Alexei Ratmansky, già direttore della compagnia di ballo del teatro Bolshoi.

Morta anche la famosa attrice Oksana Shvets

Sotto le bombe cadute su Kiev è morta anche Oksana Shvets, 67 anni, nota in patria per il suo lavoro sul grande schermo e nel teatro. Aveva studiato presso lo studio teatrale Ivan Franko e l’Istituto statale di arti teatrali di Kiev prima di intraprendere una carriera decennale. Aveva lavorato in numerosi teatri del suo paese come il Ternopil Music and Drama Theatre e il Kiev Theatre of Satira. Oltre al teatro, aveva interpretato anche serie tv come la lunga saga familiare ‘Dom s liliyami’.

Veterana del palcoscenico e dello schermo, all’attrice era stato conferito uno dei più alti riconoscimenti artistici nel suo Paese. Non è la prima star della recitazione ucraina a morire in guerra. L’attore Pasha Lee è stato ucciso all’inizio del mese mentre difendeva, secondo un post su Facebook dell’Odessa International Film Festival, il suo paese dalle truppe russe.