Assange patteggia con la giustizia Usa ed è libero, il caso si è sbloccato dopo 5 anni

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è stato rilasciato dalla prigione di Belmarsh e ha lasciato il Regno Unito mentre si prepara a dichiararsi colpevole come parte di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che potrebbe porre fine alla sua lunga saga legale. Assange, 52 anni, è salito a bordo di un volo dall’aeroporto di Stansted lunedì alle 17:00, ora del Regno Unito, prima di comparire più tardi questa settimana davanti alla corte federale delle Isole Marianne, un commonwealth statunitense nel Pacifico occidentale.

La storia di Julian Assange

È stato accusato di cospirazione per ottenere e divulgare informazioni sulla difesa nazionale da parte del governo degli Stati Uniti. Come riporta l’Independent, secondo una nuova dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, mercoledì mattina si svolgerà il procedimento nelle Isole Marianne, dove Assange si dichiarerà colpevole dell’accusa di cospirazione per ottenere e diffondere illegalmente informazioni riservate sulla difesa nazionale. La sua condanna a 62 mesi di reclusione è già stata scontata nel corso dell’udienza che si terrà alle 9 di mattina ora locale sull’isola di Saipan.

Le accuse contro Assange negli Stati Uniti derivano da una delle più grandi pubblicazioni di informazioni riservate nella storia americana, avvenuta durante il primo mandato della presidenza di Barack Obama. Assange è stato accusato dal governo degli Stati Uniti di aver cospirato con Chelsea Manning, un’analista dell’intelligence militare, per divulgare decine di migliaia di rapporti di attività sulla guerra in Afghanistan.

Le fughe di informazioni si sono verificate tra il 2009 e il 2011, affermano i documenti. Le informazioni sono state condivise online sul sito WikiLeaks di Assange. Il mese scorso, ha ottenuto il diritto di ricorrere in appello contro un ordine di estradizione dopo che i suoi avvocati hanno sostenuto che il governo degli Stati Uniti aveva fornito garanzie “palesemente inadeguate” riguardo al fatto che avrebbe goduto delle stesse tutele sulla libertà di parola di un cittadino americano se estradato dal Regno Unito.

Il post sui social

In un post su X, l’account WikiLeaks ha annunciato che Assange aveva lasciato Belmarsh mercoledì dopo 1.901 giorni ed era partito con un volo dall’aeroporto di Stansted. “Questo è il risultato di una campagna globale che ha coinvolto organizzatori di base, attivisti per la libertà di stampa, legislatori e leader di tutto lo spettro politico, fino alle Nazioni Unite. Ciò ha creato lo spazio per un lungo periodo di negoziati con il Dipartimento degli Stati Uniti di Giustizia, portando ad un accordo che non è stato ancora formalmente concluso”, si legge nella nota.