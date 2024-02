Attacchi aerei americani in Iraq e Siria contro più di 85 obiettivi provocano la morte di 39 persone, 23 in Siria e 16 in Iraq (foto d’archivio)

Gli obiettivi erano collegati con la Guardia rivoluzionaria iraniana (IRGC) e alle milizie da essa sostenute, ed erano rappresaglia per un attacco mortale (3 morti) contro militari statunitensi, informano, per l’agenzia Reuters, Phil Stewart, Idrees Ali e Timour Azhari.

Gli attacchi, con l’uso di bombardieri B-1 a lungo raggio provenienti dagli Stati Uniti, sono stati i primi in risposta all’attacco dello scorso fine settimana in Giordania da parte di militanti sostenuti dall’Iran, e nei prossimi giorni sono previste ulteriori operazioni militari statunitensi.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha affermato in un comunicato che gli attacchi rappresentano “un altro errore avventuroso e strategico da parte degli Stati Uniti che si tradurrà solo in un aumento della tensione e dell’instabilità”.

L’Iraq ha convocato l’incaricato d’affari americano a Baghdad per presentare una protesta formale.

“L’Iraq ha ribadito il suo rifiuto che le sue terre diventino un’arena per regolare i conti o mostrare la forza tra paesi in guerra”, ha detto in una nota il ministero degli Esteri iracheno.

Le Forze di mobilitazione popolari irachene, una forza di sicurezza statale che comprende gruppi sostenuti dall’Iran, hanno affermato che 16 dei suoi membri sono stati uccisi, inclusi combattenti e medici.

La Casa Bianca ha affermato che gli Stati Uniti hanno informato l’Iraq prima degli attacchi. Baghdad ha successivamente accusato gli Stati Uniti di inganno, affermando che la pretesa di coordinamento degli Stati Uniti con le autorità irachene era “infondata”.

Venerdì, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto che il suo Paese non inizierà una guerra, ma “risponderà con forza” a chiunque lo intimidisca. Non ha menzionato gli attacchi statunitensi in un discorso di sabato in occasione della Giornata della tecnologia spaziale iraniana.

L’ambasciatore iraniano a Damasco Hossein Akbari, nei commenti riportati dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars, ha minimizzato gli attacchi aerei, negando che siano stati colpiti obiettivi legati all’Iran e affermando che l’obiettivo era “distruggere le infrastrutture civili della Siria”.

Hamas ha detto che Washington sta versando “olio sul fuoco”.

Gli attacchi hanno colpito obiettivi tra cui centri di comando e controllo, razzi, missili e strutture di stoccaggio di droni, nonché strutture logistiche e della catena di approvvigionamento di munizioni, hanno affermato le forze armate statunitensi.

In Iraq, i residenti hanno affermato che diversi attacchi hanno colpito il quartiere di Sikak ad Al-Qaim, un’area residenziale che secondo la gente del posto veniva utilizzata anche da gruppi armati per immagazzinare grandi quantità di armi. I militanti avevano lasciato l’area e si erano nascosti nei giorni successivi all’attacco alla Giordania, hanno detto fonti locali.

Le truppe statunitensi sono state attaccate più di 160 volte in Iraq, Siria e Giordania dal 7 ottobre, di solito con un mix di razzi e droni d’attacco unidirezionali, spingendo gli Stati Uniti a lanciare diversi attacchi di ritorsione anche prima degli ultimi attacchi.

Gli Stati Uniti hanno valutato che il drone che ha ucciso i tre soldati e ferito più di 40 altre persone in Giordania è stato fabbricato dall’Iran, hanno detto a Reuters funzionari statunitensi. Consiglieri iraniani assistono i gruppi armati sia in Iraq, dove gli Stati Uniti hanno circa 2.500 soldati, sia in Siria, dove ne hanno 900.

Nonostante gli attacchi, il Pentagono ha affermato di non volere la guerra con l’Iran e di non credere che nemmeno Teheran voglia la guerra, anche se è aumentata la pressione repubblicana sul presidente degli Stati Uniti Joe Biden affinché sferri un colpo diretto.

L’Iran, che sostiene Hamas, ha cercato di restare fuori dal conflitto regionale stesso, anche se sostiene i gruppi che sono entrati nella mischia da Libano, Yemen, Iraq e Siria – il cosiddetto “Asse della Resistenza” che è ostile a Israele e interessi degli Stati Uniti.