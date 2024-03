Il bilancio dell’attentato di Mosca, rivendicato dall’Isis, ha superato le 80 vittime, mentre Kiev ha negato qualsiasi coinvolgimento. L’attacco è stato condotto da uomini armati di fucili d’assalto Kalashnikov, vestiti in mimetica, che hanno fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro, sparando sugli spettatori. Prima di fuggire, gli assalitori hanno lanciato granate o bottiglie incendiarie, trasformando l’edificio in un inferno. Circa due settimane prima, l’FSB (Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa) aveva dichiarato di aver eliminato una cellula dell’Isis proveniente dall’Afghanistan che pianificava un attacco nella capitale, mentre gli Stati Uniti avevano informato Mosca del rischio di un attentato imminente.

Il presidente russo Vladimir Putin per il momento si è limitato ad augurare una pronta guarigione a tutte le persone rimaste ferite nell’attacco terroristico, riporta l’agenzia di stampa Tass. Putin, inoltre, è stato informato sullo stato di avanzamento delle indagini dai capi dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb), del ministero degli Interni, della Commissione investigativa e della Guardia nazionale russa.

L’attentato a Mosca

L’attacco è avvenuto nel quartiere di Krasnogorsk, fuori e dentro la sala da concerti Crocus City Hall, la più grande di Mosca con una capacità di oltre 6mila persone, dove stava per esibirsi la rock band Picnic. Un centinaio di persone sono state tratte in salvo da dentro la sala o dal tetto, dove si erano rifugiate e che poi in parte è crollato a causa delle fiamme. Per spegnere l’incendio sono stati fatti alzare in volo alcuni elicotteri. L’ambasciata italiana si è immediatamente attivata per verificare l’eventuale presenza di italiani, che al momento non risulta. In un video si vedono gli assalitori – almeno quattro, altri parlano di cinque – che si avvicinano armi in pugno verso l’entrata della sala da concerti, situata nel salone di un centro commerciale, e sparano a sangue freddo su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo. In un altro video, rilanciato da Novaja Gazeta Europa, si vedono decine di persone accalcarsi verso l’uscita dell’edificio per sfuggire all’attacco, mentre intorno si riconoscono ben visibili decine di corpi raggiunti dai colpi d’arma da fuoco.

Secondo informazioni non confermate, 4 dei 5 assalitori sarebbero riusciti a scappare dopo la strage. Ria Novosti ha pubblicato una foto della vettura usata dagli assalitori per lasciare il luogo della strage: una Renault Symbol bianca. Tutti gli eventi di massa e di intrattenimento in Russia sono stati cancellati per i prossimi giorni, mentre sono stati rafforzati i controlli di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici e negli aeroporti. La premier Giorgia Meloni ha espresso la “ferma e totale condanna del governo italiano per questo efferato atto di terrorismo”, affermando che “l’orrore del massacro di civili innocenti a Mosca è inaccettabile”.