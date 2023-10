Un bambino di tre anni è morto in ospedale il giorno dopo essere stato punto da uno sciame di api nel distretto indiano di Dhar nel Madhya Pradesh, secondo quando riferisce l’agenzia Pti citando le autorità. Ravindra Bhavel, gravemente ferito nell’attacco delle api, è morto dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale governativo Maharaja Yashwantrao. I sanitari hanno detto che “un’ape gli è stata estratta dal naso, un’altra da un orecchio e due dalla trachea”, ha aggiunto. Il bambino è stato attaccato da uno sciame di api mentre si stava recando, insieme a sua madre e suo fratello maggiore, alla loro fattoria. Dopo l’attacco il bimbo era stato portato in una struttura medica nel distretto di Dhar ma poi trasferito, in condizioni molto critiche, all’ospedale.