In Etiopia, un guasto tecnico al bancomat della Commercial Bank of Ethiopia ha scatenato un’eccezionale situazione: i prelievi sono diventati illimitati. Il tam tam si è diffuso rapidamente, attirando una folla di persone desiderose di approfittare dell’opportunità. Durante le ore in cui il guasto è persistito, i clienti sono riusciti a ritirare un incredibile “bottino” complessivo di 40 milioni di euro. Principalmente, gli studenti universitari sembrano aver approfittato della situazione. La banca centrale ha confermato il problema tecnico, attribuendolo ad attività di manutenzione e ispezione. Il presidente della banca ha sottolineato che, nonostante la considerevole perdita, l’impatto sulle attività complessive della banca è stato contenuto.

Diverse università hanno chiesto agli studenti di restituire eventuali somme prelevate in eccesso, promettendo nessun addebito o conseguenze legali in caso di restituzione. Tuttavia, non è chiaro quanto denaro sia stato effettivamente restituito. La situazione ha sollevato interrogativi sull’affidabilità dei sistemi bancari e sulla gestione delle emergenze finanziarie nel paese.