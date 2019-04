ROMA – Giocando con l’iPad del padre, un bambino di 3 anni lo ha disabilitato per 49 anni. Amara sorpresa per Evan Osnos che ha preso il tablet, ha letto il messaggio di sicurezza iOS in cui era spiegato che l’iPad era disabilitato e avrebbe dovuto provare a inserire nuovamente la password nei successivi 25.536.442 minuti, ossia circa 49 anni.

Disperato, Evan Osnos, giornalista del New Yorker, ha chiesto dei suggerimenti ai suoi 85.000 follower su Twitter e le risposte sono state sia di tipo tecnico che esilaranti. Dave Wise ha scritto: “Qualche anno fa è accaduto qualcosa di simile all’iPod touch di mio cognato. Questo mi ricorda che forse è tempo di riprovare”.

Rosdi commenta:”Spostati su un buco nero ma lascia l’iPad sulla Terra a un parente. Devi solo aspettare qualche secondo corrispondente ai 48 anni trascorsi sulla Terra. Ta-dan!”.

Alcuni utenti hanno insistito sul fatto che il dispositivo fosse definitivamente fuori uso ma altri sostenevano che valesse la pensa di provare a connettere l’iPad a un computer, mettere Impostazioni > Face ID e Codice > Inizializza Dati e recuperare i dati dal backup. Supponendo, ovviamente, che Evan avesse un backup.

E naturalmente non è mancata un utente che puntualmente ha commentato:”Hai provato a spegnerlo e riaccenderlo?”

Fonte Daily Star