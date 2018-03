ROMA – Un bimbo di 2 anni è stato lasciato solo fuori dalla scuola con temperature che toccavano i -15 gradi. Era la punizione delle sue insegnanti. Il fatto è accaduto nella scuola materna di Alexandrov, in Russia.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Il piccolo è stato lasciato nel cortile della scuola, completamente innevato e ghiacciato per 20 minuti dopo che aveva dato dei problemi in classe. La terribile punizione però è stata filmata e diffusa sui quotidiani locali prima di fare il giro di tutto il mondo.

Le immagini che vedono il piccolo solo sulla strada ghiacciata mentre prova a bussare alla porta nella speranza di essere ammesso in classe hanno provocato una vera e propria bufera sui social.

Secondo quanto riportano i quotidiani qualcuno avrebbe chiamato la scuola segnalando la presenza del bambino all’esterno. I dirigenti dell’istituto si sono giustificati dicendo che si è trattato di una punizione simbolica e che il piccolo sarebbe stato fuori solo 5 minuti e non 20. Sono però in corso le indagini della polizia per fare chiarezza su cosa sia accaduto.