DALLAS – La polizia americana ha lanciato un appello, con tanto di foto, a chiunque possa fornire indicazioni utili ad identificare il “piccolo Jacob”, come è stato soprannominato. Si tratta di un bimbo con una età compresa fra i tre e i quattro anni che è stato trovato senza vita non lontano da una spiaggia del Texas a Galveston. Il rinvenimento è avvenuto il 20 ottobre scorso, ma da allora nessuno si è fatto avanti per reclamarne il corpicino.

L’autopsia eseguita sul piccolo “Jacob” ha aggiunto mistero al mistero. Il bimbo, infatti, non è morto annegato. Sul suo corpo, però, sono stati trovati segni di abuso e abbandono, oltre che di malnutrizione. Il bambino pesava circa 13 chili, la metà del peso normale di un bambino della sua età.

I suoi tratti somatici non corrispondono a quelli di nessun bambino scomparso in Texas o in tutti gli Stati Uniti, e le sue impronte digitali e il suo dna non sono mai stati campionati nei database nazionali.

Dal momento che in tutti questi mesi nessuno ha dato notizie di chi possa essere il piccolo Jacob, la polizia è arrivata alla decisione di pubblicare anche la sua foto.

“Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. Possiamo assicurare, a questo punto, che è l’ultima opzione per il suo riconoscimento”, ha spiegato il capitano della polizia Joshua Schirard.

Il detective Jeff Banks spera che “qualcuno in precedenza non troppo sicuro di farsi avanti, lo faccia ora dopo aver visto la foto del bimbo. Non abbiamo davvero altre opzioni. La cosa più importante è che venga identificato. Non avrei voluto rilasciare quella foto. È terribile. Ma penso che alla fine l’obiettivo di identificarlo sia più importante di ogni cosa”. L’Fbi ha offerto una ricompensa di diecimila dollari a chiunque fornisca informazioni utili per identificare il bimbo.