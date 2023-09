In Bolivia una ragazza di dodici anni è stata prima ricoperta di alcol e poi violentata da undici uomini.

Tre degli undici sospettati sono già stati arrestati. In queste ore le forze dell’ordine boliviane stanno dando la caccia agli altri otto.

Bolivia, 12enne violentata da nove uomini. Altri 2 dicono di salvarla e la violentano di nuovo. La prima ricostruzione

Tutto è avvenuto a Oruro durante un festival culturale. Qui nove uomini hanno adescato la ragazza che era andata all’evento con i genitori. I nove hanno poi trascinato la dodicenne in un luogo lontano e appartato.

Secondo la prima ricostruzione la dodicenne sarebbe stata prima violentata da nove degli undici uomini. Poi, ingannata da altri due, è stata abusata di nuovo. Altri due, infatti, le avevano detto di volerla salvare e portarla via dall’altro gruppo. Poi la nuova violenza.

Oruro è a circa 3.700 metri sul livello del mare ed è la quinta città più grande della Bolivia.

In tutta la zona è stata allestita una vera e propria caccia agli altri otto responsabili ancora in fuga. “Vogliamo assicurarci – ha detto il procuratore che sta lavorando al caso, Ronald Vargas – che i colpevoli vadano in carcere per almeno trent’anni”.