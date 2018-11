LOS ANGELES – Paura in California per una violenta sparatoria nei pressi di Los Angeles. Secondo i media americani ci si contano undici i feriti tra i quali il vicesceriffo, nessun morto. La sparatoria è scoppiata all’interno del Borderline Bar and Grill, nella città di Thousand Oaks. Il dramma si è consumato intorno alle 23, ora locale (le 8 di mattina in Italia).

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e diverse ambulanze. L’entità delle lesioni delle vittime non è stata ancora resa nota, né la dinamica e le motivazioni dell’incidente. A sparare sulla folla sarebbe stato un uomo, armato di una semi automatica. Nel bar era in corso una festa di studenti del Country College.

Un uomo che era nel locale ha riferito all’Abc di aver visto un uomo “sparare sulla folla”. Altri testimoni hanno raccontato che l’assalitore ha lanciato fumogeni per confondere i presenti. Sarebbero stati sparati 30 colpi di armi da fuoco. Alcuni clienti del bar hanno cercato rifugio nei bagni e sul tetto.