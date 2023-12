Cina, quella dopo il covid stata una deludente ripresa, che ha sollevato notevoli dubbi sulle basi dei suoi decenni di straordinaria crescita.

Ora Pechino è di fronte a una scelta difficile per il 2024 e oltre: assumersi più debito o crescere meno, scrive Marius Zaharia per l’agenzia Reuters.

Le aspettative erano che una volta che la Cina avesse abbandonato le sue draconiane regole anti covid, i consumatori sarebbero tornati nei centri commerciali, gli investimenti esteri sarebbero ripresi e le fabbriche sarebbero tornate su di giri.

Invece, gli acquirenti cinesi stanno risparmiando per i giorni difficili, le aziende straniere hanno ritirato i soldi, i produttori devono far fronte al calo della domanda proveniente dall’Occidente, le finanze dei governi locali hanno vacillato e gli sviluppatori immobiliari sono andati in default.

Le aspettative deluse hanno in parte dato ragione a coloro che hanno sempre dubitato del modello di crescita cinese, con alcuni economisti che hanno addirittura tracciato parallelismi con la bolla giapponese prima dei suoi “decenni perduti” di stagnazione a partire dagli anni ’90.

Gli scettici nei confronti della Cina sostengono che dieci anni fa Pechino non è riuscita a spostare l’economia da uno sviluppo trainato dall’edilizia a una crescita guidata dai consumi, quando avrebbe dovuto farlo. Da allora, il debito ha superato il ritmo dell’economia, raggiungendo livelli che i governi locali e le società immobiliari ora faticano a onorare.

I politici hanno promesso quest’anno di stimolare i consumi e ridurre la dipendenza dell’economia dalla proprietà. Pechino sta guidando le banche a concedere maggiori prestiti al settore manifatturiero di fascia alta, lontano dal settore immobiliare.

Ma una tabella di marcia concreta a lungo termine per ripulire il debito e ristrutturare l’economia rimane sfuggente.

Qualunque scelta farà la Cina, dovrà tenere conto dell’invecchiamento e della diminuzione della popolazione, nonché di un contesto geopolitico difficile, mentre l’Occidente diventa sempre più diffidente nel fare affari con la seconda economia mondiale.

La Cina probabilmente è cresciuta del 5% circa nel 2023, superando l’economia globale. Tuttavia, sotto questo titolo c’è il fatto che la disoccupazione giovanile ha superato il 21% a giugno, l’ultima serie di dati prima che la Cina smettesse in modo controverso di riportare i dati.

I laureati che hanno studiato per lavori nell’economia avanzata ora stanno ricoprendo posizioni poco qualificate per sbarcare il lunario, mentre altri hanno visto tagliare i loro salari.

In un’economia in cui il 70% della ricchezza delle famiglie è parcheggiata nelle proprietà immobiliari, i proprietari di casa si sentono più poveri.

Anche in uno dei pochi punti positivi dell’economia, il settore dei veicoli elettrici, una guerra dei prezzi sta causando difficoltà a valle per fornitori e lavoratori.e

Il pessimismo nazionale potrebbe presentare al presidente Xi Jinping rischi per la stabilità sociale, dicono gli analisti. Se la Cina dovesse scivolare in un declino in stile giapponese, lo farebbe prima ancora di raggiungere il tipo di sviluppo raggiunto dal Giappone.

Ciò sarebbe ampiamente avvertito poiché la maggior parte delle industrie globali dipende in modo significativo dai fornitori cinesi. L’Africa e l’America Latina contano sul fatto che la Cina acquisti le loro materie prime e finanzi la loro industrializzazione.

Per ora, tuttavia, la Cina sembra riluttante a fare scelte che sacrificherebbero la crescita a favore delle riforme.

I consulenti governativi chiedono un obiettivo di crescita del 5% circa per il prossimo anno.

Sebbene ciò sia in linea con l’obiettivo del 2023, non avrà lo stesso lusinghiero confronto anno su anno con il crollo causato dai blocchi del 2022.

Un simile obiettivo potrebbe spingerlo verso un ulteriore indebitamento – il tipo di allentamento fiscale che ha spinto Moody’s a tagliare l’outlook sul rating creditizio della Cina a negativo questo mese, spingendo le azioni cinesi ai minimi di cinque anni.

Dove verranno spesi quei soldi ci dirà se Pechino sta cambiando il suo approccio o raddoppiando un modello di crescita che molti temono abbia fatto il suo corso.