Come in un film western, i cittadini adulti in Carolina del Sud (South Carolina) d’ora in avanti potranno portare armi “apertamente” in pubblico. Henry McMaster, governatore della Carolina del Sud ha firmato una legge in base alla quale qualsiasi adulto che può possedere legalmente un’arma può ora portarla “apertamente”.

I sostenitori dei diritti delle armi hanno spinto per la legge per quasi un decennio, consentendo prima il porto aperto alle persone che hanno seguito la formazione per ottenere un permesso per portare un’arma nascosta.

Incoraggiare questo tipo di formazione è stato uno dei maggiori ostacoli per la nuova legge. Una proposta di stanziare milioni di dollari per l’addestramento gratuito alle armi in tutto lo stato necessario per ottenere un permesso per armi nascoste è stata parte di ciò che ha aperto la strada.

Con la firma del governatore in una cerimonia privata nel suo ufficio, presente una dozzina di legislatori, la Carolina del Sud si è unita ad altri 28 stati che consentono il porto aperto di armi senza permesso, compresi quasi tutti gli stati del profondo sud.

I sostenitori dei diritti delle armi esercitano forti pressioni sui senatori affinché eliminino sanzioni aggiuntive per le persone senza permesso di armi nascoste, affermando che dovrebbe esserci un vero porto aperto senza alcun incentivo a ottenere un permesso e suggerendo che le persone che trasportano legalmente armi potrebbero essere molestate.

Ma il senatore Rex Rice ha affermato che il disegno di legge riguarda la migliore legge sui diritti delle armi che lo stato possa ottenere.

“Concede ai cittadini rispettosi della legge il diritto di portare armi con o senza permesso. E mette anche i cattivi in prigione se portano armi e non dovrebbero”, ha detto il repubblicano.

Alcuni leader delle forze dell’ordine sono stati tiepidi o contrari al disegno di legge, affermando di essere preoccupati per il fatto che i loro agenti incontrino persone armate e che debbano valutare in una frazione di secondo chi rappresenta una minaccia e chi sta cercando di aiutare e per la mancanza della formazione necessaria per le persone. portare armi in pubblico.

Altri oppositori hanno affermato che lasciare che persone di 18 anni portino apertamente armi da fuoco potrebbe portare gli anziani delle scuole superiori a portare armi nelle loro auto appena fuori dal campus e trasformare le discussioni in sparatorie o un conducente che ne interrompe un altro finendo in una sparatoria a lato della strada.