Covid, donna inglese porta figlia di 9 anni in Italia per farla vaccinare: in Gran Bretagna non si può (foto Ansa)

Una donna inglese ha portato la figlia di 9 anni in Italia per farla vaccinare. Hanno affrontato un viaggio di 13 ore in auto per minimizzare il rischio di contagio.

In Inghilterra è vietato vaccinare i minori di 9 anni

Una signora in Inghilterra ha portato la figlia di nove anni in Italia per farla vaccinare contro il Covid poiché, a differenza di alcuni Paesi europei, il siero è attualmente disponibile nel Regno Unito solo per i minori di 12 anni se giudicati clinicamente vulnerabili.

La bambina, riporta la Bbc, ha la cittadinanza italiana. La signora Alice Colombo e sua figlia sono partite da Maidstone, nel Kent (sudest), alla volta di Milano in auto affrontando un viaggio di 13 ore per minimizzare il rischio di contagio che avrebbero corso a bordo di aerei e negli aeroporti, ha spiegato la donna affermando di averlo fatto per proteggere “la cosa più preziosa al mondo”.

Il governo della Gran Bretagna ancora non si è pronunciato sulle vaccinati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni

Il governo britannico non si è ancora pronunciato sulla vaccinazione per i bambini tra 5 e 11 anni, ma ha fatto sapere che in quella fascia di età il rischio di ammalarsi gravemente a causa del coronavirus è molto basso. “Preferisco rischiare per un vaccino di cui sappiamo una discreta quantità (di informazioni) piuttosto che tentare la sorte con un virus di cui sappiamo molto poco”, ha commentato Colombo.