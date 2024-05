Le piramidi d’Egitto hanno permesso due nuove scoperte: come furono trasportati fin là i blocchi di pietra e una tomba segreta sotto la Grande piramide.

La prima novità. Gli scienziati hanno scoperto un ramo sepolto da tempo del fiume Nilo che un tempo scorreva lungo più di 30 piramidi in Egitto, risolvendo potenzialmente il mistero di come gli antichi egizi trasportavano i massicci blocchi di pietra per costruire i monumenti.

Il ramo del fiume lungo 64 km, che correva vicino al complesso piramidale di Giza tra le altre meraviglie, è stato nascosto sotto il deserto e i terreni agricoli per millenni.

L’esistenza del fiume spiegherebbe perché le 31 piramidi furono costruite in catena lungo una striscia desertica ormai inospitale nella valle del Nilo tra 4.700 e 3.700 anni fa.

La scoperta è stata preceduta da un’altra analoga, due anni fa, pubblicata sulla rivista dell’Accademia nazionale delle scienze statunitense (Pnas), frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori guidati dal Centro Europeo per la Ricerca e l’Insegnamento delle Geoscienze Ambientali (Cerege), in Francia.

La striscia vicino all’antica capitale egiziana di Menfi comprende la Grande Piramide di Giza – l’unica struttura sopravvissuta delle sette meraviglie del mondo antico – così come le piramidi di Chefren, Cheope e Micerino.

Gli archeologi pensavano da tempo che gli antichi egizi dovessero aver utilizzato un corso d’acqua vicino per spostare i materiali giganti utilizzati per costruire le piramidi.

“Ma nessuno era certo della posizione, della forma, delle dimensioni o della vicinanza di questo mega corso d’acqua al sito reale delle piramidi”, ha detto l’autore principale dello studio, Eman Ghoneim dell’Università della Carolina del Nord Wilmington negli Stati Uniti.

Il team internazionale di ricercatori ha utilizzato immagini radar satellitari per mappare il ramo del fiume, che hanno chiamato Ahramat – “piramidi” in arabo.

Il radar ha dato loro la “capacità unica di penetrare la superficie sabbiosa e produrre immagini di caratteristiche nascoste tra cui fiumi sepolti e strutture antiche”, ha detto Ghoneim.

Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, le indagini sul campo e i carotaggi dei sedimenti del sito hanno confermato la presenza del fiume.

Il fiume, un tempo possente, era sempre più ricoperto di sabbia, probabilmente a partire da una grave siccità avvenuta circa 4.200 anni fa, hanno suggerito gli scienziati.

Molte delle piramidi avevano una “passerella cerimoniale rialzata” che correva lungo il fiume prima di terminare nei Templi della Valle, che fungevano da porti, ha detto Ghoneim.

Ciò indica che il fiume ha svolto “un ruolo chiave nel trasporto degli enormi materiali da costruzione e degli operai necessari per la costruzione della piramide”, ha aggiunto.

Il modo esatto in cui gli antichi egizi riuscirono a costruire strutture così enormi e di lunga data è stato uno dei grandi misteri della storia.

Questi materiali pesanti, la maggior parte dei quali provenivano dal sud, “sarebbe stato molto più facile farli galleggiare lungo il fiume” che trasportarli via terra, ha detto la coautrice dello studio Suzanne Onstine dell’Università di Memphis.

Le rive del fiume potrebbero essere state il luogo in cui venivano ricevuti gli entourage funebri dei faraoni prima che i loro corpi fossero spostati nel luogo di sepoltura finale all’interno della piramide, ha suggerito.

Il fiume potrebbe anche indicare il motivo per cui le piramidi furono costruite in punti diversi.

“Il corso dell’acqua e il suo volume sono cambiati nel tempo, quindi i re della quarta dinastia hanno dovuto fare scelte diverse rispetto ai re della dodicesima dinastia”.

Seconda novità. Gli archeologi hanno scoperto strutture misteriose nascoste sotto la superficie vicino alla Grande Piramide d’Egitto che potrebbero essere una tomba sconosciuta costruita 4.500 anni fa. Il team ha utilizzato un radar che penetra nel terreno sul cimitero occidentale di Giza, scoprendo un’anomalia a forma di L che appariva come un ingresso ad una camera sottostante.

Il cimitero ospita i resti del re Khufu, che commissionò l’iconica piramide, dei suoi familiari e di funzionari di alto rango, suggerendo che un’altra élite potrebbe nascondersi sotto la sabbia. La struttura a forma di L si trova fino a sei piedi sotto la superficie ed è piena di sabbia, cosa che i ricercatori hanno ipotizzato sia stata realizzata intenzionalmente dopo che era stata costruita per bloccare l’ingresso alla “camera” quasi altri 100 metri più in basso.

Le strutture sono state scoperte in una “zona vuota” senza strutture visibili e su un terreno prevalentemente pianeggiante con sabbia compattata in superficie. Utilizzando gli scanner, il team ha determinato che la struttura a forma di L è lunga circa 32 piedi e larga circa 49 piedi. E la seconda struttura misura 32 piedi tutt’intorno, il che potrebbe essere un misto di sabbia e ghiaia o addirittura un vuoto aperto.

I ricercatori hanno ipotizzato che la struttura potrebbe essere una mastaba, una tomba rettangolare sotterranea con un tetto piatto tipicamente costruita in pietra calcarea o mattoni di fango. ¿Ha un pozzo verticale collegato ad una camera sotterranea¿ si legge nello studio. ¿La maggior parte di questi siti sono sepolti sotto uno strato di sabbia e non è facile individuare la loro esatta posizione dalla superficie. ¿In tali condizioni, le loro posizioni possono essere identificate con metodi di esplorazione geofisica superficiale.¿

Il primo autore dello studio MotoyukiSato, professore presso il Centro per gli studi sull’Asia nord-orientale dell’Università di Tohoku in Giappone, ha dichiarato a WordsSideKick.com che lui e il suo team sono sicuri che le strutture non siano un fenomeno naturale perché “la forma è troppo nitida”. La Grande Piramide è alta più di 480 piedi con la lunghezza di ciascun lato della base che misura circa 755 piedi, rendendola la più grande struttura artificiale sulla Terra.

Secondo Mostafa Waziri, capo del Consiglio supremo delle antichità egiziane, si trovava al di sotto, o in un’altra camera o spazio ancora da scoprire. Si pensa che cinque stanze sopra la camera funeraria del re in un’altra parte della piramide siano state costruite per ridistribuire il peso della massiccia struttura. Era possibile che il faraone avesse più di una camera funeraria, aggiunse Waziri.