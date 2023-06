La diga Nova Kakhovka sul fiume Dnipro si trova a circa 20 miglia (30 km) a est della città di Kherson. Lo scopo principale della diga è la produzione di energia idroelettrica, l’irrigazione e la navigazione.

Diga di Nova Kakhova sul Dnepr, obiettivo strategico

È la sesta e ultima diga della cascata del Dnepr. La diga attraversa l’enorme fiume Dnipro, trattenendo un enorme serbatoio d’acqua. E’ alta 30 metri e larga centinaia di metri e fu costruita nel 1956 come parte della centrale idroelettrica di Kakhovka.

Il serbatoio contiene circa 18 chilometri cubi di acqua, lo stesso volume del Great Salt Lake nello Utah. Il crollo della diga potrebbe causare l’inondazione degli insediamenti sottostanti, tra cui Kherson, che le forze ucraine hanno riconquistato alla fine del 2022.

Rifornisce d’acqua la Crimea a sud

L’acqua del bacino rifornisce a sud la penisola di Crimea, annessa alla Russia nel 2014, e a nord la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Aiuta anche ad alimentare la centrale idroelettrica di Kakhovka.

Il personale della centrale idroelettrica di Kachovka, gestita da Ukrhydroenerho, era di 241 persone nel 2015. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, riceve dalla diga l’acqua di raffreddamento dal serbatoio.

Nessun pericolo per l’impianto nucleare di Zaporizhzhia

L’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha dichiarato su Twitter che sta monitorando da vicino la situazione, ma che “non vi è alcun rischio immediato per la sicurezza nucleare dell’impianto”.

Sulla stessa linea anche la società statale russa per l’energia nucleare Rosatom che ha dichiarato che non vi è alcuna minaccia per la centrale nucleare controllata da Mosca.

Dall’inizio della guerra della Russia contro l’Ucraina, la diga di Nova Kakhovka è stata indicata come un potenziale obiettivo sia per la sua importanza strategica, sia per i danni che la sua distruzione provocherebbe.

Media internazionali ricordano che ad ottobre, mentre l’Ucraina stava reclamando gran parte della regione di Kherson occupata, Volodymyr Zelensky ha chiesto all’Occidente ad esortare la Russia a non far saltare in aria la diga, avvertendo che avrebbe inondato una vasta area dell’Ucraina meridionale.