Una donna indiana “si sveglia” sul carro funebre un attimo prima d’essere cremata

Bujji Aamma, una signora indiana di 52 anni, l’ha scampata bella, per un pelo. Era stata dichiarata morta (cioè senza un certificato effettivo, ma insomma, sembrava morta), il marito Sibaram aveva già chiamato il carro funebre, prenotato il forno crematorio. Tutto come da rituale.

Si è invece, per fortuna, svegliata in tempo proprio sul carro funebre. L’amica Chiranjibi se ne è accorta, uno spavento! A questo punto il carro ha dovuto fare marcia indietro e riportarla a casa. Aamma e Simbar vivono a Bermhapur (o Bramhapur), est India, affacciata sul golfo del Bengala. Sono molto poveri. Secondo quanto raccontato dal sito Metro, Aamma era rimasta gravemente ustionata in casa. Bruciato metà del corpo, hanno detto all’ospedale che ha velocemente dimesso la donna che è poi è tornata a casa malconcia e in cattivissime condizioni. Sul suo letto, esausta, ha chiuso gli occhi. Ed è in quel momento che l’hanno creduta morta.