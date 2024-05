Una storia sorprendente ha recentemente sconvolto l’Indonesia. Due giovani si erano conosciuti su Instagram e la loro connessione era stata immediata. Dopo un breve periodo di relazione virtuale, hanno deciso di incontrarsi nella vita reale e hanno iniziato a frequentarsi. Le cose andavano così bene che hanno deciso di sposarsi rapidamente. Tuttavia, per rispettare le loro convinzioni religiose, non avevano mai condiviso l’intimità prima del matrimonio. Lo sposo è rimasto sorpreso quando, anche dopo il matrimonio, la sua compagna continuava a evitare l’intimità. Dopo il fatidico “sì”, non solo il primo giorno di nozze, ma anche nei giorni successivi, la sua sposa sembrava evitare qualsiasi contatto fisico. Insospettito ha cercato di capire cosa stesse succedendo e ha fatto una scoperta incredibile: sua moglie era in realtà un uomo, un crossdresser.

La notizia, riportata dal tabloid britannico Daily Mirror, ha sconvolto il paese. La coppia si era sposata il 12 aprile durante una cerimonia intima a casa dello sposo, senza la presenza della famiglia della “donna”. La sposa aveva detto allo sposo che non aveva più parenti vivi. Tuttavia, subito dopo il matrimonio, l’uomo ha iniziato a notare comportamenti strani nella sua sposa, che continuava a giustificare l’assenza di intimità con scuse come le mestruazioni o malesseri. La situazione è diventata ancora più sospetta quando lei si è rifiutata di parlare con la famiglia dello sposo e ha continuato a indossare il niqab in casa. Dodici giorni dopo il matrimonio, lo sposo ha deciso di investigare e ha scoperto l’indirizzo della sposa. Qui ha fatto una scoperta scioccante: i genitori della moglie erano vivi e hanno rivelato che il figlio, aveva iniziato a vestirsi da donna nel 2020. I genitori erano all’oscuro della relazione del figlio. La polizia, avviata un’indagine, ha arrestato la moglie, che ha confessato di aver sposato con l’intenzione di rubare i beni della sua famiglia. Ora l’impostore è accusato di frode e rischia fino a quattro anni di carcere.