Vancouver è stata pioniera delle politiche liberali sulla droga ma il Fentanil le ha distrutte, constata amaramente l’Economist di Londra in un lungo articolo sul dilagare delle nuove droghe sintetiche.

Benedetta da paesaggi mozzafiato, clima mite e bassa criminalità, Vancouver, scrive The Economist, è regolarmente in cima alle classifiche delle città più vivibili del mondo. Per anni, insieme al governo provinciale della Columbia Britannica, ha avviato un programma per frenare le morti legate alla droga noto come “riduzione del danno”.

Le autorità sanitarie iniziarono a distribuire aghi puliti alla fine degli anni ’80 e successivamente aggiunsero tubi per crack gratuiti. Il primo impianto di iniezione supervisionato del Nord America è stato aperto a Vancouver nel 2003.

DROGA LIBERA, IRROMPE IL FENTANIL

La città ha lanciato un programma sperimentale di prescrizione di eroina (oltre a quelli che offrono metadone a bassa potenza) a metà degli anni 2000.

Negli anni successivi i contagi da hiv e da epatite diminuirono. Il numero di decessi indotti dalla droga è sceso da un record di 400 nel 1998 a 183 nel 2008. La riduzione del danno sembrava un successo.

Poi è arrivato il fentanil, scrive l’Economist. Cinquanta volte più potente dell’eroina, facile da produrre ed economico, l’oppioide sintetico ha inondato il Nord America negli ultimi anni.

Altri farmaci sintetici vengono spesso mescolati con le droghe da strada, comprese le benzodiazepine, sedativi particolarmente pericolosi combinati con il fentanil.

Nel 2012 il fentanil è stato coinvolto in appena il 5% dei decessi per overdose. Nel 2023 quella cifra era dell’85%. Nello stesso periodo il conteggio annuale delle vittime è aumentato di dieci volte.

RECORD DI MORTI PER OVERDOSE

Un numero record di 2.511 persone sono morte per overdose nel 2023 nella provincia della Columbia Britannica, la maggior parte delle quali a Vancouver e dintorni, la sua città più grande.

Le overdose sono ora la principale causa di morte nella Colombia Britannica perle persone di età compresa tra 10 e 59 anni, mietendo più vittime ogni anno rispetto a omicidi, suicidi, incidenti e malattie naturali messi insieme.

Il problema della droga è più acuto nel Downtown East Side di Vancouver, diversi isolati sorprendentemente squallidi che sporgono dal ricco centro della città.

In un pomeriggio la via principale della zona è fiancheggiata da persone sedute, accasciate o prone sul marciapiede in mezzo a un miscuglio di rifugi improvvisati. Molti emettono apertamente fumi da tubi di vetro o da pezzi di carta stagnola. Fumare oppioidi è ora più comune che iniettarseli, ma gli aghi usati sono ancora sparsi in giro.

La maggior parte delle 50 chiamate a cui rispondono ogni giorno i vigili del fuoco del quartiere sono legate alla droga