Il prossimo 8 aprile si verificherà uno dei più attesi eventi astronomici dell’anno: una spettacolare e lunghissima eclissi totale di Sole. Purtroppo, questo fenomeno non sarà visibile dall’Italia se non tramite diretta streaming, ma altre parti del mondo sono in fermento per organizzare eventi e incontri per osservare il passaggio della Luna davanti al disco solare. L’oscuramento del Sole durerà oltre 4 minuti in Nord America, con un record di circa 4 minuti e 30 secondi in una località messicana; negli Stati Uniti, sarà la più lunga eclissi degli ultimi cento anni. L’entusiasmo per l’evento è palpabile non solo tra gli appassionati, ma anche nella comunità scientifica, poiché offre l’opportunità di approfondire la conoscenza delle caratteristiche della nostra stella.

Nonostante l’attesa crescente, negli Stati Uniti continuano a circolare raccomandazioni “emergenziali” da parte delle autorità in vista dell’eclissi dell’8 aprile. Ad esempio, la contea di Kerr nel Texas, attraversata dalla totalità del fenomeno, ha pubblicato sul proprio blog ufficiale una serie di consigli per i residenti. Si consiglia di fare rifornimento di carburante durante la settimana precedente, di acquistare cibo e acqua senza accumularli per non creare problemi agli altri, di tenere contanti a portata di mano e di assicurarsi di avere abbastanza cibo anche per gli animali domestici. In alcune zone, le scuole rimarranno chiuse l’8 aprile.

Eclissi di sole, in piano d’emergenza negli Usa

Ma perché questa preparazione quasi d’emergenza? La ragione non è legata al fenomeno astronomico in sé (non c’è alcuna Apocalisse in vista), ma all’anticipata affluenza di turisti nei luoghi in cui l’eclissi sarà più spettacolare, come il Texas. Si prevede un notevole aumento del traffico veicolare e di conseguenza una significativa richiesta di carburante, ben superiore alla norma. Inoltre, si prevede un affollamento nei supermercati e nei negozi di alimentari, che rischiano di esaurire rapidamente le scorte. Il traffico intenso potrebbe ostacolare i mezzi di emergenza, quindi la chiusura delle scuole è stata decisa per ridurre il numero di veicoli in circolazione, specialmente nelle zone rurali che non dispongono di autostrade a otto corsie come Los Angeles.

Secondo il National Research Council, il momento peggiore per il traffico sarà subito dopo la fine dell’eclissi, quando coloro che l’hanno osservata si metteranno in viaggio per tornare a casa. Durante l’ultima eclissi solare negli Stati Uniti, nel Wyoming sono transitati oltre mezzo milione di veicoli, causando problemi alla circolazione stradale. Per l’eclissi più lunga del secolo, ci si aspetta un impatto ancora maggiore nelle città dove la totalità sarà più prolungata. La polizia dell’Oklahoma ha previsto che fino a 66.000 visitatori potrebbero concentrarsi nella parte dello Stato da cui sarà visibile il punto culminante del fenomeno. Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare particolare attenzione ai pedoni distratti che potrebbero guardare il cielo anziché la strada.

Altre possibili conseguenze includono interruzioni delle comunicazioni cellulari a causa del sovraccarico delle infrastrutture, e quindi è consigliabile avere contanti a disposizione. William B. Thomas, coordinatore della gestione delle emergenze nella contea di Kerr, ha esortato i cittadini a prepararsi in anticipo per l’eclissi, sottolineando che sarà un evento di breve durata e che non sarà necessario accumulare provviste alimentari.