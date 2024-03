La Finlandia è il Paese più felice al mondo, l’Italia solo 41esima

La Finlandia, per il settimo anno di fila, è al primo posto nella classifica dei Paesi più felici del mondo stilata dal “World Happiness Report 2024”. Ultimo l’Afghanistan. L’Italia è solo 41esima. Sorprende la marcata differenza fra il quinto posto di Israele e il 102esimo per la Palestina. La top ten resta quasi invariata rispetto al pre-Covid. Comprende tutti e cinque i Paesi nordici, inclusa la Danimarca al secondo posto. Ci sono però dei cambiamenti, con alcuni Paesi dell’Europa orientale che scalano posti in classifica. In crescita infatti Repubblica Ceca, Lituania, e Slovenia. Stati Uniti e Germania scendono al 23esimo e al 24esimo posto. La ricerca si concentra quest’anno per la prima volta sull’analisi della felicità nelle diverse fasi della vita.

Come nell’edizione 2023, il podio è occupato dalle stesse piccole comunità nordiche di Danimarca e Islanda. Al quarto posto ancora l’area baltica, con la Svezia, che ha scalzato Israele, sul cui ranking la guerra scoppiata il 7 ottobre influisce. A completare la top 10 ci sono, nell’ordine, Olanda, Norvegia, Lussemburgo, Svizzera e Australia. L’Italia scende al 41esimo posto, perdendo però diverse posizioni rispetto all’edizione del 2023, quando era 33esima.