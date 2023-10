Frode sul cancro da 37.000 dollari su Tiktok: dalla chemio finta alle finte flebo. Un giudice ha accettato il patteggiamento di una star di TikTok concedendole una “sospensione del giudizio” .

Il giudice ha condannato Madison Russo a pagare un risarcimento per i 37.000 dollari ricevuti in donazioni oltre alla condanna di tre anni in libertà vigilata. Il Giudice tuttavia “rinvierà” la restituzione del denaro poiché la corte dovrà calcolare quanto Russo deve in spese legali, oltre a quello che deve pagare alle vittime.

Russo, una star di TikTok, sta affrontando tre anni di libertà vigilata dopo aver ammesso di aver truffato centinaia di persone inducendole a donare soldi al suo falso GoFundMe contro il cancro. Madison Russo, dell’Iowa, ha raccolto oltre 37.000 dollari e ha persino creato un finto ospedale nel suo appartamento.

Russo è stata arrestata per furto di primo grado dopo aver usato i soldi per acquistare flebo, parrucche e farmaci antinausea per ingannare i suoi follower facendo loro credere che avesse un cancro al pancreas al secondo stadio, una leucemia linfoblastica acuta e un grosso tumore.

La polizia ha affermato che una soffiata anonima ha portato ad un’indagine che ha rivelato che non le era mai stata diagnosticata la malattia.

La campagna online per Maddie Russo, ora cancellata, diceva originariamente che la sua diagnosi di cancro “è stata molto dura per la famiglia di Maddie. Proprio come per qualsiasi diagnosi di cancro, il costo delle fatture mediche, del gas, dei pasti e delle spese può essere un peso, ma queste sono cose di cui questa famiglia non dovrebbe preoccuparsi.”

“Se puoi, le donazioni sarebbero molto apprezzate per aiutare a coprire le spese mediche e per consentire a Maddie di concentrarsi solo su una cosa, ovvero dimostrare che è più forte del cancro e che lo sconfiggerà. Per favore, dona/condividi se puoi “, così recitava il testo della raccolta fondi.

Russo ha anche parlato pubblicamente del suo “cancro” e dei “trattamenti” alla St. Ambrose University, dove una volta era studentessa, nel podcast “Project Purple”. La National Pancreas Foundation di Chicago l’aveva addirittura scelta come relatrice/ospite in più occasioni.

Nei documenti del tribunale, la polizia riporta di aver perquisito l’appartamento della Russo, trovando e sequestrando: un’asta per flebo, una parrucca, pillole per la nausea prescritte a un suo parente e altre forniture mediche.

La polizia ha anche scoperto che la foto di Russo in cui veniva curata con attrezzature mediche è stata scattata all’interno del suo appartamento utilizzando l’attrezzatura medica. Inoltre, aveva rubato foto di veri malati di cancro postate sui social media e le aveva pubblicate come sue.

In un’intervista con la North Scott Press dell’Iowa lo scorso autunno, Russo aveva descritto i dolori e le sofferenze che stava attraversando a causa della chemioterapia, che si è rivelata tutta una bugia. “Certo, ogni giorno non può esserci il sole e l’arcobaleno, ma non puoi semplicemente arrabbiarti con il cancro. Succede e basta alle persone”, disse Russo all’epoca. “Se rimani depresso e ti trovi in uno spazio buio, ho la sensazione che il tuo corpo non migliorerà mai.” Aveva aggiunto che i medici le avevano diagnosticato un “tasso di sopravvivenza dell’11% a cinque anni”.

“Sento che quando hai a che fare con il cancro, non sai mai quando accadrà qualcosa o cosa succederà”, aveva detto Russo nell’intervista. “Questa è la parte sfortunata. Vorrei che tutti potessero essere curati e che tutti potessero andare avanti. Quanto a me, ho intenzione di cavarmela.”